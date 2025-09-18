東京女子プロレス秋のビッグマッチ「ＷＲＥＳＴＬＥＰＲＩＮＣＥＳＳＶＩ」（２０日、大田区総合体育館）で、プリンセスタッグ王座戦に臨む「ＯｂｅｒＥａｔｓ（オーバーイーツ）」の上福ゆき（３２）、上原わかな（２９）が怪気炎だ。２人はセミで、中島翔子＆ハイパーミサヲのコンビ「享楽共鳴」が持つ同王座に挑戦する。大一番に向け、上福は「自分にとって先生みたいな存在の中島さんと、仲が良いミサヲさんに挑める