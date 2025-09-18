５１年の松田清から始まり、昨年の船迫大雅まで、巨人からはこれまで２１人の新人王が選出されている。背番号別に見ると最も大きな番号は０９年の松本哲也の「６４」。次が船迫の「５８」。続いて槙原寛己の「５４」、山口鉄也の「４７」ということになる。船迫は福島・聖光学院で３年夏、３勝を挙げベスト８に進出。東日本国際大を経て、２２年のドラフト５位で西濃運輸から入団した。２３年は開幕１軍に名を連ね、開幕の中