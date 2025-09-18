◆オールカマー追い切り＝９月１７日、美浦トレセン最終追い切りでもしっかりと負荷をかけた。レガレイラは美浦・Ｗコースでニュージーズ（４歳３勝クラス）を２馬身追走し、パントルナイーフ（２歳未勝利）には２馬身半先行する３頭併せを行った。直線は両馬に挟まれてプレッシャーがかかる形ながら、ラスト１ハロン１１秒２（５ハロン６６秒４）を馬なりでマークして前者に２馬身先着。後者とは併入した。太田助手は「先週の