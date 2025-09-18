イタリア北部ベネチアの運河を巡るゴンドラ＝4月【ローマ共同】「水の都」として名高いイタリア北部ベネチアは17日、オーバーツーリズム（観光公害）対策として来年も日帰り客から入場料を徴収すると発表した。実施は3年目となる。4月上旬から7月下旬までの金土日曜と祝日など計60日間が対象。金額は今後決める。ベネチアは昨年、5ユーロ（約860円）の入場料を導入した。今年は計54日間に日数を増やし、訪問日の4日前までに