岐阜県下呂市から管理を委託されていた市営住宅の共益費を横領したとして、54歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、下呂市から市営住宅の管理を委託されていた伊藤聖ニ容疑者(54)で、2023年9月から去年8月にかけて共益費およそ13万円を横領した疑いが持たれています。警察と下呂市によりますと、この市営住宅に住みながら、管理人として3年半前から共益費や通帳などの保管をひとりで担当していたということです。伊藤