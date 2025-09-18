明らかになった感染症とがん再発のしくみ（写真：Ushico／PIXTA）がんの治療が終わり、だいぶ年月が経ってから再発することがあります。なぜ再発するのか、そのメカニズムとしてはこれまで「加齢による免疫の低下」などが考えられてきましたが、コロナ禍によって、ウイルス感染に伴う炎症が、再発に関わっているらしいことがわかってきました。最新の知見について解説するとともに、予防策についても説明します。がんはなぜ治りに