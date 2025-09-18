◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―１ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンドーム）セ最多勝争いのトップを走るＤｅＮＡ・東が、８回無失点の力投に、自ら決勝スクイズも決める投打二刀流の大仕事。チームを今季２度目の５連勝に導き、がっちり２位をキープした。２位に浮上してから最初の一戦に「今日はどうしても勝ちたかった」と気合満々。竜のドラ１左腕・金丸との投げ合いは６回までスコアレスの展開に。「ワンチャンスをどちらが