◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）借金２７で最下位に沈むヤクルトが今季１２９戦目で力尽きた。３位・巨人に敗れＣＳ進出の可能性が完全消滅。３打数無安打に終わった村上は「今はしゃべることができないですけど、帰って反省して感じることがあるかなと思います」と言葉を絞り出した。この日はヤンキースのアレックス・サンダーランドプロスカウトらメジャー７球団が視察。今オフにポスティングシ