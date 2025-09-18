消防車の中で発炎筒が出火。「期限切れの見過ごし」が繰り返されていたとみられます。名古屋市消防局によりますと、2022年2月、名東消防署に所属する消防車の中で発炎筒1本が出火しました。ケガ人などの被害はありませんでしたが、発炎筒の有効期限は2年半ほど過ぎていたということです。一般的な発炎筒の有効期限が4年であるのに対し、消防が使用する炎の明るさが強いものは「1年」と短く、期限切れの見過ごしが繰り返さ