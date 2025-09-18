◇パ・リーグオリックス1―2ロッテ（2025年9月17日京セラD）オリックスは度重なる拙攻が響き、最下位・ロッテに手痛い敗戦を喫した。同点の8回無死一、二塁の場面。7年目で初めてシーズン規定打席に到達した太田が犠打を試みるも、痛恨の一邪飛に倒れた。1点を追う9回無死一塁でも麦谷が犠打を成功できず捕邪飛。続く紅林にも犠打を命じ、2死二塁で代打・中川にラストチャンスを託したが無情にも3球三振。岸田監督は「プレ