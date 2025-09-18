◇セ・リーグ中日0―1DeNA（2025年9月17日バンテリンD）中日は、また天敵を攻略できなかった。東に8回零封され、23年4月30日から11連勝を献上。特にバンテリンドームでは昨年6月29日の2回から31イニング連続無得点の屈辱だ。7回1失点で無援の先発・金丸は6敗目。今季24度目の零敗で2連敗を喫し、今季ワーストを更新する借金15に膨らんだ井上監督は「向こうのペースに引き込まれている。リーグで一番勝てる投手。チャンスボ