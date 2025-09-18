◇セ・リーグ広島1―6阪神（2025年9月17日マツダ）広島の中村奨が今季20度目のマルチ安打を記録し、敗戦の中で存在感を示した。1―1の5回2死から村上の初球チェンジアップを左中間へ運ぶ二塁打を放つと、1―4の7回2死では左腕・及川の高めカットボールを捉え、右前へと運んだ。直近5試合で4度複数安打をマークするなど、好調を維持する背番号96について、新井監督も「今日も本当にナイスバッティングだった」と称えた。