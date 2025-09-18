【ロンドン共同】英国のチャールズ国王はトランプ米大統領の歓迎晩さん会で、ウクライナ侵攻を続けるロシアを念頭に「再び独裁者が欧州の脅威となっている。私たちは共にウクライナを支援している」と述べ、米英連携の重要性を訴えた。