¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È£²¡½£´µð¿Í¡Ê£±£·Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Î£Ò¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬ÃúÇ«¤ËÄù¤á¤¿¡£Î¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç£±£³Ç¯À¾Â¼·òÂÀÏ¯¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄµ­Ï¿¤Î£´£²¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡££µ»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½ÐÈÖ¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇÂ®£±£µ£µ¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤ËÃæÂ¼Íª¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢µÜËÜ¤òÆó