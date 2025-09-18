◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）戸郷が６回４安打２失点で７勝目。今季は７勝８敗と苦しんでいるが、ヤクルト戦に限れば−●−●●●で６登板４勝０敗と負け知らずだ。デビュー以来、ヤクルト戦は相性が良く、対セの通算成績を見ると相手登板勝―敗勝率神２８１３―１１・５４２ヤ２４１２―３・８００Ｄ３０１０―１２・４５５広２４９―７・５６３中１９７―５