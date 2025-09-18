その場に彼がいると、自然と笑みが溢れてしまう。NHK連続テレビ小説『あんぱん』の第115話で久々の登場となった“ヤムおんちゃん”こと屋村草吉（阿部サダヲ）は、あの頃と変わらないのらりくらりとした態度と歯に衣着せぬ物言いで、のぶ（今田美桜）や蘭子（河合優美）、メイコ（原菜乃華）らの表情を綻ばせた。 参考：阿部サダヲが感じた『しあわせな結婚』松たか子の魔力「ミスリードされていると思います」 のぶ