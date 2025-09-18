【オランダ・エールディビジ第3節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 2-0(前半1-0)シッタート<得点者>[フ]上田綺世(40分)、A. Sliti(72分)<警告>[シ]イヴァン マルケス(42分)└上田綺世がまた決めた! 開幕5戦5発で得点ランク首位タイ…渡辺剛も開幕5戦フル出場継続、フェイエノールトは全勝で首位キープ