[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節 スラビア・プラハ 2-2 ボードー・グリムト]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、リーグフェーズ開幕節を各地で行い、DF橋岡大樹所属のスラビア・プラハ(チェコ)がボデ・グリムト(ノルウェー)に2-2で引き分けた。橋岡は2点リードの後半32分から左サイドバックで出場し、欧州CLデビューを果たしたが、2失点に絡む形でほろ苦い初陣となった。昨季のチェコ・リーグを制したスラビア・プラハ