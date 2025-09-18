◎過去は必ず同じ四国出身のDeNA・牛田成樹チーム付広報と一緒に隠しマイクに登場した四角純哉トレーナー。記者を見つけると「今日は牛田がいないので、（19日からの）甲子園でお願いします」。前代未聞の予告隠しマイク頂きました。◎きょう18日の中日戦に先発予定のDeNA・石田裕は、今季限りで現役引退する中日・中田について「日本代表でも活躍された素晴らしい方。ゲームでも使わせていただきましたし、対戦してもオーラが