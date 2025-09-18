◇セ・リーグ巨人4―2ヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人の守護神マルティネスが2点リードの9回を3者凡退に抑え、42セーブ目を挙げた。13年西村健太朗の球団記録に並び「自分のピッチングに集中してやってきた結果」と胸を張った。自身の加入により、昨季まで抑えの大勢が8回に配置転換。良い流れでつないでくれる相棒に「大勢が投げてくれているおかげで、リードした状態で自分も9回を投げられている」と感謝した。