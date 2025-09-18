◇セ・リーグ巨人4―2ヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人・岸田が8回に死球を受け、途中交代した。木沢の150キロ直球が右腕を直撃し、打席で倒れたまましばらく起き上がれず、代走が送られた。アイシングをしながら戦況を見守った28歳は「しびれた。骨とかじゃないので大丈夫だと思います」と無事を強調。甲斐の離脱以降、全試合で先発マスクをかぶり、5番にも座るだけに状態が心配されたが、阿部監督も「大丈夫だと思