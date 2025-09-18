◇セ・リーグDeNA1―0中日（2025年9月17日バンテリンD）DeNA・東克樹投手（29）が17日、中日戦に先発し、8回4安打無失点の好投でリーグトップを走る14勝目を挙げた。7回には自らスクイズを決めて1―0勝利の勝利打点も挙げた。チームを5連勝に導き、6月21日以来となる貯金2に浮上。本拠地でのクライマックスシリーズ（CS）開催へさらに前進した。DeNA・東は瞬時に頭の中で言い聞かせた。「集中力っ！」。0―0の7回1死三塁