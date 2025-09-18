◇パ・リーグ西武8―11ソフトバンク（2025年9月17日みずほペイペイD）左下腿の打撲から復帰登板の西武・武内が2回0/3を10安打、自己ワースト11失点で5敗目を喫し、チームは4連敗となった。左足首付近に打球直撃を受けた8月5日の日本ハム戦以来のマウンドで、2回に打者11人の猛攻を浴びて一挙7失点。3回も4連打を浴びて降板し、西口監督は「押し出し四球2つがね…。脱水気味だったみたい」と明かした。