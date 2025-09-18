６年ぶりに一般公開される城ケ島灯台＝１７日、三浦市神奈川県内最南端に立つ城ケ島灯台（三浦市三崎町城ケ島）が２０日、６年ぶりに一般公開される。灯台内部の、海を照らすレンズなどが見られるほか、海の安全を守るための仕組みが分かるブースも開設する。横須賀海上保安部の主催。城ケ島灯台は１８７０（明治３）年、フランス人技師ヴェルニーの設計で国内５番目の近代灯台として初点灯された。その後、関東大震災で倒壊。