◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）巨人の山口寿一オーナー（６８）が１７日、阿部慎之助監督（４６）の来季続投を明言した。都内で１２球団オーナー会議に出席後、昨年から３年契約を結ぶ指揮官について「来年、もちろん阿部監督で立て直してもらうということですね」との方針を示した。今季、阪神に独走を許して優勝を逃したが、激しい２位争い、その先のクライマックスシリーズ（ＣＳ）での奮起を促