◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）あっという間の９球だった。大勢は３つ目のアウトを確認すると、軽く拳を握り、いつも通りベンチ前で野手とハイタッチを交わした。２点リードの８回を３人で抑え、１６年のマシソンを超える球団新の５０ホールドポイント（８勝＋４２ホールド）。「並んだってことですか？（記録を）つくったんですか？」と報道陣に確認し「良かったです」と頬を緩ませた。先頭・村