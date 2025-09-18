「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）阪神・佐藤輝が今季初めてベンチ入りメンバーから外れ、３試合目の欠場となった。練習ではグラウンドで三塁守備、室内練習場で打撃練習を消化。試合前に球場を後にした際、コンディション面かと問われると「どうでしょうかね」と話すにとどめていた。藤川監督は「超人ではないということ。体調調整だけで休ませることはない」と説明。何らかのアクシデントで急きょベンチ外と