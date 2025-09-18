現在ファームで調整中の阪神・小幡が１７日、打撃向上で早期１軍復帰を誓った。「状態のいい悪いではなく、しっかりと内容をいいものにしたいです」。定位置再奪取へ、静かに闘志を燃やしている。シーズン序盤は安定した守備に加え、打力でも存在感を放ち、遊撃のレギュラーの座をつかんだ。安打数、本塁打、打点といずれも早々にキャリアハイを更新していたが、夏場にかけて下降線を描いた。８月以降の打率は・１５９と低迷。