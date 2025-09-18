阪神の優勝パレードが１１月２２日に大阪市のメインストリート・御堂筋で開催されることが１７日、決まった。大阪府の吉村洋文知事（５０）が発表した。２０２３年のリーグ優勝時は「阪神・オリックス優勝記念パレード」として大阪と神戸で開催され、大阪でのＶパレードは２年ぶりとなる。阪神の粟井一夫球団社長（６１）は「ありがたい」と感謝し、中野、佐藤輝、森下ら虎ナインも喜びの声を上げた。大阪の街が再び歓喜と熱気