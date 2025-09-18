「陸上・世界選手権・女子２００メートル予選」（１７日、国立競技場）２００メートル予選の女子は井戸アビゲイル風果（２４）＝東邦銀行＝が２２秒９８の５組５着で突破した。この種目で日本勢が準決勝に臨むのは２０１１年大会以来となる。固唾（かたず）をのんで最終６組のタイムを見た後、驚くように左手で口を覆い喜びを表した。日本勢として１４年ぶり準決勝進出が決まった井戸は「え〜、うれしい」と笑顔。初の決勝進