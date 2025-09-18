「大相撲秋場所・４日目」（１７日、両国国技館）平幕の伯桜鵬が大の里を突き落とし、２場所連続で破った。先場所に続く自身２個目の金星を獲得し２勝２敗。苦手をつくらない横綱に対し、新たな“大の里キラー”が誕生した。大の里は３勝１敗。横綱豊昇龍は阿炎を押し出し４連勝とし、無敗は早くも関脇霧島と２人だけになった。大関琴桜は玉鷲を突き落とし３勝目。大関とりに挑む関脇若隆景は小結高安を寄り切り、２勝目を挙げ