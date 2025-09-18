パートナーは子どものことをどのくらい考えてくれますか？子どもが体調を崩したとき、看病するだけでなく、大きな不安を抱くものです。この不安な気持ちをパートナーに理解してほしいと思うでしょう。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんの作品『子どもが入院しても付き添いはワンオペ』をどうぞご覧ください。