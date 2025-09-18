µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Íèµ¨¤¬£³Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÎÂ³Åê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£µ¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤ËÆÈÁö¤Ç¤Î»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤òµö¤·¡¢£·Æü¤Ë£Ö°ï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÀ¿¤Ë»ÄÇ°¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤¹¤é¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤ÏÂçÊÑ¤Ë»ÄÇ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ