プロ野球の１２球団オーナー会議が１７日、都内のホテルで開催され榊原定征コミッショナー（８２）は、来年３月に開催されるＷＢＣの地上波放送を模索する考えを明かした。同大会の日本独占放送権を米動画配信大手「ネットフリックス」が獲得。７月にもＭＬＢ側に要請を入れたと明かした。大会の放映権はＷＢＣを組織するＭＬＢ傘下の「ＷＢＣＩ」が保有。地上波での生中継が困難な状況は変わらないが、米国で開催される準々決