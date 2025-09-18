関東からただ1頭参戦するパッションリッチが迫力満点の走りを披露した。Wコースで10馬身以上先行したシェットランド（5歳3勝クラス）、サトノエスケープ（2歳未勝利）と馬なりのまま併入。久保田師は「いい雰囲気。しっかり負荷を掛けられたし、着実に良くなっている」と好感触。コース適性を重視してセントライト記念ではなく神戸新聞杯へ。「2200メートルより2400メートル、中山の急坂より阪神の（緩めの）坂のほうが合う」