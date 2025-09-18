目下2連勝中のジョイボーイはCWコース単走で馬なりのまま6F82秒2〜1F11秒1の好時計をマークした。四位師は「時計は出なくてもいいんだけど（ラストは）出ちゃうよね。いい動き」とジャッジ。デビューから2400メートル以上の長い距離を使われてきた。「頭や重心が高いフォームで長丁場が合っていると思っていた。スタミナがあって折り合いの不安もない。春よりグンと成長しているし、あとは相手関係次第」とダービーで掲示板に