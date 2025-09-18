「東都大学野球、中大７−２亜大」（１７日、ジャイアンツタウンスタジアム）２回戦３試合が行われ、中大が亜大に連勝で勝ち点１を獲得した。プロ注目の最速１５２キロ左腕・岩城颯空（はくあ）投手（４年・富山商）が４回１安打無失点、６三振と好救援。１１球団のスカウトの前でアピールした。史上３校目の６連覇を狙う青学大は国学院大に、３季ぶり１部復帰の駒大は東洋大に、いずれも連勝で勝ち点１を挙げた。スタンドか