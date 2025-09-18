コスモキュランダは坂路で併せ馬。3馬身先行したルージュアベリア（4歳3勝クラス）に並びかけ、馬なりのまま1馬身突き放した。「思い通りの調教ができました。時計（4F52秒4）も予定通り。仕上がり途上だった前走（札幌記念10着）より明らかに状態は上です」と加藤士師。通算6連対のうち5回が中山という舞台巧者が、巻き返しへ臨戦態勢を整えた。▼クロミナンス（尾関師）無理なく動けているし、上向きな体調でレースに向か