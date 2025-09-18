「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）ヤクルトは接戦に競り負け、３年連続のＢクラスが確定した。ここまで最下位に低迷。今季のＣＳ進出の可能性が完全に消滅した。今季限りで退任する高津監督は「今はＣＳに関してはちょっとコメントは、なかなかない。残念ですと言うしかない」と語った。次期監督候補としては、池山２軍監督の内部昇格が最有力となっている。