ロックバンド・ＴｈｉｓｉｓＬＡＳＴが、俳優の夏帆と竹内涼真がダブル主演するＴＢＳドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（１０月７日スタート。火曜後１０・００）の主題歌を担当することが１７日、分かった。同バンドにとって、初のゴールデンプライム帯ドラマ主題歌となる。恋人ファーストな彼女を演じることで自分を見失っていた鮎美（夏帆）と、亭主関白な思考の彼氏・勝男（竹内涼真）が、破局をきっかけに自分