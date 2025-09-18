16日に来日した香港馬ラッキースワイネス（セン7＝マン）は17日、輸入検疫中の競馬学校（千葉県白井市）で調整。ダートコースでダク（速歩）を6F、キャンター8Fのメニューをこなした。シェク助手は「体調面については、良好で疲れもなくカイバもいつもどおり食べている。調教については香港にいる時と同じような内容を行うことができている」と順調ぶりをアピール。22日に中山競馬場へ移動する予定。