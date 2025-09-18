グラミー賞受賞の米人気ラッパーのカーディＢが第４子を妊娠していることを公表した。カーディＢは１７日（日本時間１８日）、米テレビ局の「ＣＢＳモーニングス」に出演。インタビューをしたパーソナリティーのゲイル・キングに現在の交際相手でＮＦＬニューイングランド・ペイトリオッツのワイドレシーバー、ステフォン・ディグスとの間の子を授かり「ワクワクしています。幸せです」と語った。また来年２月に始まるツアーの