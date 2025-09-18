オリオールズの菅野智之投手の次回登板が、２０日（日本時間２１日）の本拠地でのヤンキース戦に決まった。球団が発表した。巨人時代の２０１８年のシーズン２８登板を超える自己最多２９試合目の先発で、１１勝目を目指す。１３日の左足首に打球を受けたブルージェイズ戦から中６日。今季の本拠地で最後のマウンドとなる見込みだ。前回登板からピッチコムを装着し、自らサインを出すスタイルに変えた。「（装置をつけて）練