「オリックス１−２ロッテ」（１７日、京セラドーム大阪）オリックスは最下位相手にバツの悪い黒星を喫した。同点の九回１死三塁で守護神・マチャドが代打・ソトの投ゴロを処理するも、三走の生還を許した（記録は野選）。打線も太田、麦谷がバント失敗…。宮城が２年ぶりの規定投球回に到達しても手痛い敗戦には変わりなく、岸田監督は「プレッシャーのかかる場面で皆がどういう仕事ができていくかが大事になってくる」と語