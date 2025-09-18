©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに鬼越トマホークを迎え、ビスケットブラザーズがうどんの名店を訪ねる「ビスケットブラザーズのうどん道」と、ヤーレンズが大阪芸人オススメの喫茶店を巡る「ヤーレンズの芸人喫茶巡礼」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレ