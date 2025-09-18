「ヤクルト２−４巨人」（１７日、神宮球場）巨人・リチャードの一発が流れを変えた。嫌な形で２点を先制された直後の二回。奥川の内角高めの直球を左翼ポール際に運ぶ１１号同点２ラン。「切れると思ったんですけど、ギリギリだったので残ってくれと思いながら見ていました」。育成出身のシーズン最多本塁打は甲斐の１２本。リーチをかけて「いつかは抜きたいなと思っていて、でもまだ通過点と思っている」と話した。