「楽天３−２日本ハム」（１７日、エスコンフィールド）舞い上がった打球は、無情にもフェンスを直撃した。日本ハムは同点の延長十一回２死一塁。４番手の斎藤がボイトに１５２キロのスプリットを捉えられ、中越えの適時二塁打を浴びて試合は終わった。死力を尽くした戦いも及ばず、今季７度目のサヨナラ負け。痛恨の敗戦で、勝った首位・ソフトバンクとのゲーム差は３・５に広がった。「諦めがつきますよ。まあまあ、打った