ドイツ・ベルリンの公道に韓国系の市民団体が設置した「少女像」について、地元の区が来月7日までに撤去するよう団体側に命じたことが分かりました。ベルリンのミッテ区では、2020年9月から韓国系の市民団体が慰安婦問題を象徴する「少女像」を公道の上に設置しています。ミッテ区は当初、去年10月末までに像を撤去するよう命令を出していましたが、団体側が命令の差し止めを求めて訴訟を起こし、裁判所は今月28日までは設置を認め