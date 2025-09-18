トランプ大統領に解任されたアメリカ疾病対策センターのモナレズ前所長は、ポリオや百日咳など現在予防できている感染症がアメリカで再び流行する可能性があると警告しました。疾病対策センターモナレズ前所長「子どもたちが、本来であれば苦しむ必要のない病気に苦しめられる可能性がある」CDC＝アメリカ疾病対策センターのモナレズ前所長は17日、上院議会の公聴会に出席しました。このなかでモナレズ氏は、ワクチン接種に懐疑