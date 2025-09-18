気象台は、午前4時57分に、大雨警報（土砂災害）を新発田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新発田市に発表 18日04:57時点下越では、18日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害・浸水18日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm■新発田市□大雨警報【発表】・土砂災害18日昼前にかけて警戒・浸水1時間最